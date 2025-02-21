Рогов заявил о нарастающем кризисе в отношениях Киева и Вашингтона

Встреча спецпосланника президента США по Украине Кита Келлога и лидера Украины Владимира Зеленского не принесла позитивных результатов. Об этом заявил NEWS.ru председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

Он отметил, что минувшие переговоры были пока еще «непубличной поркой» Зеленского. По мнению Рогова, нынешний президент Украины все меньше устраивает американцев, поэтому они начали подыскивать ему замену. По словам председателя комиссии Общественной палаты РФ, в числе кандидатов на пост будущего украинского лидера в США видят экс-спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова, посла Украины в Великобритании Валерия Залужного и председателя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова (внесен в РФ в список террористов и экстремистов).

Также Рогов высказался об отмене пресс-конференции. Это, по его мнению, говорит о нарастающем кризисе в отношениях Киева и Вашингтона. Он подчеркнул, что США не устраивает Зеленский, а Евросоюз, несмотря на попытки сохранить его у власти, никак не сможет повлиять на ситуацию.

«Эта поездка и эта несостоявшаяся пресс-конференция — очень плохие знаки для Зеленского и понимание того, что уже включился обратный отсчет по его пребыванию у власти, как бы он эту власть ни узурпировал», — подчеркнул Рогов.

Встреча Зеленского и Келлога состоялась 20 февраля. После нее должна была пройти пресс-конференция, однако по желанию американской стороны ее отменили.

Ранее Зеленский прокомментировал встречу с Келлогом.