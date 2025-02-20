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США отказались от пресс-конференции по итогам встречи Зеленского и Келлога

«Страна»: США отменили пресс-конференцию по итогам встречи Зеленского и Келлога
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Carlos Barria/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский провел встречу со спецпосланником президента США Дональда Трампа по Украине Китом Келлогом. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

«Зеленский встретился со спецпредставителем Трампа Китом Келлогом», — говорится в сообщении издания.

Сообщается, что после встречи должна была состояться пресс-конференция, однако по желанию американской стороны ее отменили.

18 февраля помощник президента России Юрий Ушаков по итогам встреч с американцами в Эр-Рияде сообщил, что Кит Келлог будет вести переговоры с Киевом и странами Европы для решения конфликта на Украине, в то время как для общения с РФ Вашингтон назначит отдельного представителя.

Ранее Медведев сравнил Зеленского с крысой, загнанной в угол.

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