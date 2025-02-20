Зеленский прокомментировал свою встречу с Келлогом

Зеленский после встречи с Келлогом поблагодарил США за двухпартийную поддержку

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал свою встречу со спецпосланником президента США Дональда Трампа Китом Келлогом. Об этом глава республики написал в своем Telegram-канале.

По его словам, с Келлогом состоялась хорошая беседа, в рамках которой было обговорено много деталей.

Зеленский также выразил благодарность США за всю оказанную помощь и двухпартийную поддержку Украине и гражданам страны.

Президент республики добавил, что обсудил с Келлогом ситуацию на поле боя, возвращение пленных и «действенные гарантии безопасности».

Он отметил, что украинская сторона стремится к миру и готова к соглашению с главой Белого дома.

20 февраля Зеленский провел встречу с Келлогом.

Сообщалось, что после встречи должна была состояться пресс-конференция, однако по желанию американской стороны ее отменили.

18 февраля помощник президента России Юрий Ушаков по итогам встреч с американцами в Эр-Рияде сообщил, что Кит Келлог будет вести переговоры с Киевом и странами Европы для решения конфликта на Украине, в то время как для общения с РФ Вашингтон назначит отдельного представителя.

Ранее в Белом доме заявили, что Запад не имел шансов победить в конфликте на Украине.