В Пентагоне приостановят наем новых сотрудников

Министр обороны США Пит Хегсет сообщил, что Пентагон временно приостановит наем новых работников в рамках мер по оптимизации работы ведомства. Обращение главы американского военного ведомства опубликовано в соцсети Х.

«Мы введем приостановку найма и возьмем больше времени на то, чтобы на основе производительности определить, кого мы наймем, а также наградим трудолюбивых сотрудников», — говорится в публикации.

Хегсет отметил, что увольнения следует начать с «непродуктивных» сотрудников Пентагона, которые находятся на испытательном сроке.

В то же время издание Defense One со ссылкой на источники пишет, что сокращения гражданского персонала в ведомстве могут начаться уже в пятницу, 21 февраля.

Накануне газета The New York Times (NYT) со ссылкой на должностных лиц писала, что Хегсет поручил высокопоставленным военным и должностным лицам Пентагона разработать планы по сокращению оборонного бюджета на 8% в течение каждого года из следующих пяти лет.

В свою очередь издание The Washington Post писало, что план по самому масштабному с 2013 года сокращению военных расходов должен быть представлен к 24 февраля. В нем упоминаются 17 категорий расходов, которые администрация президента США сокращать не будет.

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