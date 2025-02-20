Хегсет поручил Пентагону составить план бюджетных сокращений

Министр обороны США Пит Хегсет поручил высокопоставленным военным и должностным лицам Пентагона разработать планы по сокращению оборонного бюджета на 8% в течение каждого года из следующих пяти лет. Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на должностных лиц.

«Сокращения, вероятно, являются частью усилий по направлению средств Пентагона на программы, которые поддерживает администрация [президента США Дональда] Трампа, вместо фактического сокращения годового бюджета Министерства обороны в размере $850 млрд», — говорится в публикации.

NYT пишет, что Хегсет среди прочего дал обещание задействовать тысячи действующих американских военнослужащих с целью остановить поток мигрантов через американскую границу, что является главным приоритетом для американского правительства.

Издание также ссылается на заявление исполняющего обязанности заместителя министра обороны Роберта Сейлсеса, который сказал, что «задание президента министерству ясно: достичь мира посредством силы». По его словам, Пентагон проводит бюджетные сокращения с целью поддержки других приоритетов, таких как обеспечение безопасности границ США, строительство Железного купола и «прекращение радикальных и расточительных государственных программ DEI и преференций».

Незадолго до этого газета The Washington Post писала, что план по самому масштабному с 2013 года сокращению военных расходов должен быть представлен к 24 февраля. В нем упоминаются 17 категорий расходов, которые администрация президента США сокращать не будет.

Также Хегсет заявил украинским чиновникам, что Вашингтон рассматривает возможность вывода большой части своих войск из Европы.

Ранее шеф Пентагона ответил на вопрос о передаче ядерного оружия Украине.