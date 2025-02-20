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WSJ назвал страх союзников США

WSJ: союзники США опасаются вывода американских войск из Европы
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IMAGO/Heikki Saukkomaa/Global Look Press

Союзники США высказывают опасения, что значительная часть американских войск покинет территорию Европы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на The Wall Street Journal.

«Чиновники союзников боятся, что Пентагон выведет значительное количество войск из Европы», — говорится в публикации.

По информации издания, военные чиновники ожидают приказов разработать план вывода войск США из Европы.

17 февраля газета Financial Times со ссылкой на источники писала, что США могут вывести американских военных из стран Балтии и западных стран Европы на фоне переговоров с Россией по украинскому конфликту. Отмечается, что в дальнейшем американские войска могут быть перемещены дальше на запад, в результате чего «Евросоюз станет уязвим для российской армии».

Позже глава Пентагона Пит Хегсет в неофициальных беседах «ошеломил» украинских чиновников подтверждением того, что США рассматривают возможность вывода большой части американских войск из Европы.

Ранее в Швеции Европу призвали готовиться к возможному выводу войск США.

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