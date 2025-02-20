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США намерены значительно сократить бюджет Пентагона

WP: Хегсет приказал проработать сокращение бюджета Пентагона
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Shutterstock

Глава Пентагона Пит Хегсет распорядился о разработке плана по ежегодному сокращению бюджета министерства обороны на 8% в течение следующих пяти лет. Об этом сообщает газета Washington Post (WP).

План по самому масштабному с 2013 года сокращению военных расходов должен быть представлен к 24 февраля. В нем упоминаются 17 категорий расходов, которые администрация президента США Дональда Трампа сокращать не будет. Среди них мероприятия по защите южной границы Соединенных Штатов, программы модернизации ядерного арсенала и систем противоракетной обороны (ПРО), закупки беспилотников-камикадзе.

20 февраля телеканал NBC News сообщил, что Хегсет рассматривает возможность увольнения ряда генералов и адмиралов, чья позиция противоречит политике нынешней администрации. Ожидается, что генералы и офицеры будут заменены кандидатами, которые ближе к Хегсету и считаются более соответствующими повестке дня президента США Дональда Трампа.

Ранее глава Пентагона призвал не надеяться на вечное присутствие сил США в Европе.

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