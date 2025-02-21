Нетаньяху приказал провести КТО в Палестинской автономии

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился провести мощную контртеррористическую операцию (КТО) в Палестинской автономии после серии взрывов в автобусах в пригородах Тель-Авива. Об этом сообщает РИА Новости.
Нетаньяху также поручил силовым ведомствам усилить профилактические мероприятия в городах страны против возможных нападений в будущем.
До этого представитель полиции Израиля майор Михаил Зингерман заявил, что взрывы пустых автобусов в пригороде Тель-Авива указывают на планирование опаснейшего террористического акта.
О взрывах автобусов несколькими часами ранее сообщало издание Times of Israel. По его данным, в результате произошедшего никто не пострадал. Сотрудники полиции остановили движение общественного транспорта в районе взрыва.
Палестинское движение ХАМАС опубликовало заявление по атакам на транспорте в Израиле, назвав атаки «местью». В движении связали взрывы с операцией израильской армии в городе Тулькарм.
Ранее полиция Израиля раскрыла детали взрывов в автобусах.