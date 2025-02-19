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В СВР заявили, что Украина планирует теракты в российских диппредставительствах

СВР: Киев может осуществить теракты против дипломатов РФ в ФРГ и странах Балтии
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Игорь Зарембо/РИА «Новости»

Киев может осуществить теракты в российских диппредставительствах в ФРГ, странах Балтии и Скандинавии. Об этом заявили в Службе внешней разведки (СВР) России, пишет ТАСС.

«Один из рассматриваемых украинским режимом вариантов срыва переговоров предполагает проведение серии терактов против дипломатических представительств России в странах Европы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что целью украинских спецслужб также могут стать посольства РФ в Венгрии или Словакии. Таким образом киевские власти попытаются сорвать переговоры о завершении военного конфликта. Кроме того, в столицах Европы с тревогой фиксируют нежелание Украины идти на договоренности с Москвой, если они потребует от Киева «чрезмерных уступок», отметили в СВР. При этом у Европы не наблюдается ни намека на осуждение планируемых украинцами злодеяний против России, добавили в ведомстве.

13 февраля директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин в рамках круглого стола, посвященного теме исторических прав на земли Украины, заявил, что польские власти небезосновательно присматриваются ко Львову.

Ранее в СВР предсказали крах украинской государственности.

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