Посольство РФ обратилось в полицию после сообщений СВР о готовящихся терактах

Посольство России в Норвегии направило запрос в полицию после предупреждений Службы внешней разведки (СВР) РФ об угрозе терактов в Европе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу дипломатического ведомства.

«Соответствующий запрос в норвежскую полицию был направлен», — поделились в посольстве.

Отмечается, что полицейские регулярно дежурят у здания российского посольства в Осло во время протестных акций.

До этого Служба внешней разведки РФ предупредила, что Киев может осуществить теракты в российских диппредставительствах в ФРГ, странах Балтии и Скандинавии.

В ведомстве заявили, что целью украинских спецслужб также могут стать посольства РФ в Венгрии или Словакии. в СВР пояснили, что подобный выбор сулит дополнительную выгоду, так как в таком случае дискредитируют участников Евросоюза, предпочитающих выражать «особую позицию» по ситуации на Украине. Таким образом киевские власти попытаются сорвать переговоры о завершении военного конфликта.

Ранее в СВР предсказали крах украинской государственности.