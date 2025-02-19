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Песков заявил об отсутствии красных линий у тех, кто желает помешать диалогу РФ и США

Песков: у желающих препятствовать диалогу России и США нет красных линий
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Maxim Shemetov/Reuters

У политических сил, которые хотят препятствовать диалогу России и Соединенных Штатов, нет красных линий. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«Очевидно, что в мире будут те, кому не понравится нормализация диалога между Россией и США, и очевидно, что эти «те» будут что-то делать, чтобы это подорвать, этот диалог», — сказал Песков, подчеркнув отсутствие красных линий у этих политических сил.

Также представитель Кремля отметил, что в этом контексте можно чего угодно ожидать от Киева.

19 февраля в Службе внешней разведки заявили, что Киев может осуществить теракты в российских диппредставительствах в ФРГ, странах Балтии и Скандинавии. На этом фоне посольство России в Швеции усилило меры безопасности.

Отмечается, что целью украинских спецслужб также могут стать посольства РФ в Венгрии или Словакии. Подобный выбор сулит дополнительную выгоду, так как в таком случае дискредитируют участников Евросоюза, предпочитающих выражать «особую позицию» по ситуации на Украине. Таким образом украинские власти попытаются сорвать переговоры о завершении военного конфликта. Кроме того, в столицах Европы с тревогой фиксируют нежелание Украины идти на договоренности с Москвой, если они потребуют от Киева «чрезмерных уступок», отметили в СВР. При этом у Европы не наблюдается ни намека на осуждение планируемых украинцами злодеяний против России, добавили в ведомстве.

Ранее Владимир Путин высказался о реакции Европы на встречу России и США.

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