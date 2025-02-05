Объем торговли России и США достиг 30-летнего минимума

РИА Новости: объем торговли между РФ и США достиг минимума с 1992 года

Объем торговли Соединенных Штатов и России упал до $3,5 млрд по итогам прошлого года, это минимальный показатель с 1992-го. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на информацию американской статистической службы.

Экспорт из РФ в США в 2024-м составил $3 млрд, а поставки из Америки в Россию сократились до $526 млн. В целом товарооборот за год сократился на 32% и составил $3,5 млрд. Отмечается, что меньшего значения этот показатель достиг только в 1992 году — $2,6 млрд.

До этого эксперты заявили, что Россия может извлечь выгоду из китайско-американских тарифов.

Москва способна заместить выпадающие из-за тарифов объемы, выразил уверенность научный сотрудник Института экономической политики имени Гайдара Дмитрий Кузнецов. При этом он отметил, что в текущей ситуации необходимо учитывать санкционные ограничения.

Аналитик обратил внимание на то, что при повышении барьеров в торговле между двумя государствами всегда выигрывают третьи страны.

Ранее стало известно, что разгрузка танкеров с российской нефтью задерживается из-за санкций США.