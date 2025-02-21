Трамп обескуражил Европу решением по Украине

Президент США Дональд Трамп обескуражил Европу решением отказаться от поддержки Украины и критикой в адрес ее лидера Владимира Зеленского. Об этом заявила британский политолог Армида ван Рий, передает телеканал CNN.

«То, как это было реализовано — удар за ударом, за ударом, в течение нескольких дней — стало настоящим шоком», — отметила эксперт.

По ее словам, чиновники из Европы искренне не понимают смены позиции Вашингтона по украинскому конфликту.

Также не понимают, какое предложат представители США мирное соглашение и будут ли о нем оповещены европейцы, добавила ван Рий.

Накануне бывший заместитель главы Генштаба Вооруженных сил Украины Игорь Романенко заявил в беседе с французской газетой Le Monde, что Украина без помощи Соединенных Штатов продержится в конфликте с Россией не более шести месяцев.

До этого президент РФ Владимир Путин высказался о реакции Европы на встречу России и США.

Ранее США приостановили военную и экономическую помощь Украине.