В Приднестровье заявили, что поставляемого газа недостаточно

В Приднестровье сообщили, что поставляемого газа недостаточно для промышленности

Поставляемого в Приднестровье газа недостаточно для работы промышленных предприятий. Об этом сообщил глава МИД непризнанной республики Виталий Игнатьев, пишет ТАСС.

При этом он добавил, что поставки газа идут системно и бесперебойно. Их объем составляет 3 млн кубометров ежесуточно.

«Что касается производства, промышленных предприятий, то здесь, конечно, нужны дополнительные объемы газа для того, чтобы наши предприятия могли работать, производить продукцию <...>. К сожалению, такой возможности [использования газа промышленными предприятиями] нет, как вы понимаете, этого объема — 3 млн куб. м — достаточно исключительно для социально-гуманитарных потребностей», — заявил Игнатьев.

10 февраля комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии разрешила транзит газа в Приднестровье от венгерской компании MET Gas and Energy Marketing AG.

14 февраля в Приднестровье поступила первая партия природного газа. Как подчеркнул президент республики Вадим Красносельский, эта поставка стала возможна благодаря российской кредитной помощи и слаженной работе команды министерства энергетики РФ. Глава Молдавии также поблагодарил Россию за помощь в преодолении энергетического кризиса.

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