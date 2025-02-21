Сийярто: венгерская компания будет поставлять газ в Приднестровье по просьбе РФ

Венгерская компания MET Gas and Energy Marketing AG будет поставлять газ в Приднестровье по просьбе РФ. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, передает РИА Новости.

Глава МИД Венгрии отметил, что речь идет не о добываемом в стране газе, а о контракте принадлежащей венграм компании-трейдера газа на поставки в Приднестровье.

По словам Сийярто, при участии Венгрии удалось предотвратить гуманитарную катастрофу с поставками газа в Приднестровье.

14 февраля сообщалось, что в Приднестровье начались поставки газа, закупленного при поддержке РФ. 10 февраля комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии разрешила транзит газа в Приднестровье от венгерской компании MET Gas and Energy Marketing AG.

В конце января Кишинев и Тирасполь согласовали предварительную схему поставок газа на февраль, распределив между собой грант Европейского союза в €30 млн. Согласно договоренности, Приднестровье должно было получить около 3,2 млн кубометров газа в сутки до 10 февраля.

Ранее экономист заявил о последствиях, с которыми столкнется Приднестровье без российского газа.