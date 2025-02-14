В Приднестровье начались поставки газа, закупленного при поддержке РФ

Красносельский заявил, что в Приднестровье начались поставки газа

В Приднестровье поступила первая партия природного газа, закупленного при поддержке России. Об этом в своем Telegram-канале сообщил президент республики Вадим Красносельский.

«Сегодня в Приднестровье зашел газ. Данная поставка стала возможна благодаря российской кредитной помощи и кропотливой, скрупулезной слаженной работе команды Министерства энергетики Российской Федерации», — написал он.

Красносельский также поблагодарил Россию за помощь в преодолении энергетического кризиса.

10 февраля комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии разрешила транзит газа в Приднестровье от венгерской компании MET Gas and Energy Marketing AG.

До этого стало известно, что в Приднестровье полностью восстановлено газоснабжение бытовых потребителей.

В конце января Кишинев и Тирасполь согласовали предварительную схему поставок газа на февраль, распределив между собой грант Европейского союза (ЕС) в €30 млн. Согласно договоренности, Приднестровье должно было получить около 3,2 млн кубометров газа в сутки до 10 февраля.

Ранее экономист заявил о последствиях, с которыми столкнется Приднестровье без российского газа.