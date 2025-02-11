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Экономист заявил о последствиях, с которыми столкнется Приднестровье без российского газа

Экономист Ионицэ: Приднестровье столкнется с коллапсом без российского газа
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Vladislav Culiomza/Reuters

Непризнанная Приднестровская Молдавская Республика столкнется с экономическим коллапсом без поставок российского газа, утверждает эксперт по экономической политике молдавского Института развития и социальных инициатив (IDIS) Viitorul Вячеслав Ионицэ. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, российский газ для Приднестровья — это не просто источник тепла для людей, а основа экономики региона. Он подчеркнул, что без топлива из РФ республика может столкнуться с экономическим коллапсом в течение ближайших двух-трех месяцев.

Эксперт добавил, что более 40% всей экономики Приднестровья завязано на двух предприятиях, которые не могут функционировать без российского газа.

Молдавская государственная районная электростанция производит 35% всей промышленной продукции региона и продает электроэнергию. Рыбницкий металлургический завод формирует 30% промышленности и экспортирует продукцию в Румынию, добавил Ионицэ.

10 февраля глава Приднестровья Вадим Красносельский выразил признательность России за финансовую поддержку в разрешении энергетического кризиса. По его словам, за счет этих средств скоро начнутся поставки топлива одной из венгерских компаний.

Ранее в Приднестровье рассказали, на сколько хватит газа, поступившего благодаря Евросоюзу.

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