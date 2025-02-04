США вышли из Совета ООН по правам человека

Трамп подписал указ о выходе США из Совета ООН по правам человека

Президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе страны из Совета ООН по правам человека (СПЧ ООН). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-пул Белого дома.

Согласно данному документу, Соединенные Штаты также вышли из Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

США уже выходили из СПЧ ООН во время первого срока Трампа. Вашингтон давно обвиняет совет в предвзятости по отношению к Израилю и в прикрытии правительств, нарушающих права человека.

В январе заместитель постоянного представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак заявил, что общий размер долга США перед ООН достиг $2,8 млрд.

В прошлом месяце Трамп подписал указ о выходе Соединенных Штатов из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Он подписал указ о выходе страны из ВОЗ второй раз. В 2020 году президент США посчитал, что организация неверно действовала во время пандемии коронавируса.

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