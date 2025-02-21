Арестович: Зеленский должен подать в отставку после прекращения огня на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский должен уйти в отставку после прекращения огня на территории страны. Об этом заявил бывший советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), передает издание «Страна».

По его словам, США и Россия договорились об уходе Зеленского в отставку после прекращения огня.

«Лучшее, что он (Зеленский. — «Газета.Ru») может сделать, это уйти в отставку. Но он не пойдет. Он будет упираться. А значит разговор будет совсем другой», — сказал Арестович.

Накануне в США заявили, что Украина должна провести президентские выборы, чтобы у нее была возможность сесть за стол переговоров по разрешению конфликта.

Срок должностных полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в прошлом году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Сам Зеленский заявлял, что выборы главы государства «несвоевременны» в текущих условиях.

Ранее Зеленский намекнул, что не покинет пост президента, пока Украину не возьмут в ЕС и НАТО.