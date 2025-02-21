Politico: в США посоветовали Украине согласиться на сделку по ресурсам

Сторонники Украины в США порекомендовали Владимиру Зеленскому пойти на сделку по полезным ископаемым. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на представителей американской администрации.

«В Киеве жесткая тактика Трампа вызвала гнев и шок, хотя Украина первая предложила команде нового президента заключить сделку», — говорится в сообщении.

В администрации США считают, что Украина должна действовать быстро, если она хочет заключить соглашение по ископаемым, пишет Politico.

До этого американская газета The Wall Street Journal писала, что Зеленский в рамках обсуждения с США сделки о предоставлении Вашингтону доступа к редкоземельным ресурсам Украины заявлял, что не намерен «продавать государство».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова представителя Совета национальной безопасности США Брайана Хьюза о том, что редкоземельные металлы и полезные ископаемые Украины нужны Вашингтону, чтобы возместить затраты на поддержку Киева.

По ее словам, «цену блюд нужно уточнять до того, как вы их съели».

Ранее американский госсекретарь Марко Рубио обвинил Зеленского во лжи о соглашении с США.