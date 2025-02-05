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Захарова оценила признание Белого дома о необходимости полезных ископаемых с Украины

Захарова дала совет Киеву после слов из Белого дома о полезных ископаемых Украины
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова представителя Совета национальной безопасности США Брайана Хьюза о том, что редкоземельные металлы и полезные ископаемые Украины нужны Вашингтону, чтобы возместить затраты на поддержку Киева. Публикация появилась в ее Telegram-канале.

«Вот поэтому цену блюд нужно уточнять до того, как вы их съели», — написала Захарова.

До этого газета The New York Times писала, что Украина готова предоставить США доступ к редкоземельным ресурсам в стране, если Вашингтон даст гарантии того, что эти ресурсы не окажутся в распоряжении России.

Отмечалось, что на Украине имеются месторождения более 20 важнейших редкоземельных минералов. Некоторые консалтинговые и инвестиционные компании оценивают их в несколько триллионов долларов.

Президент США Дональд Трамп говорил, что готов продолжить поддержку Украины, если Киев предоставит Вашингтону доступ к редкоземельным ресурсам. По его словам, украинская сторона уже выразила готовность к такому соглашению. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно о возможной сделке между Трампом и Путиным по месторождениям на Украине.

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