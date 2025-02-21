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Зеленский о сделке с США по ресурсам: я не могу продать государство

WSJ: Зеленский, говоря о сделке с США о ресурсах, заявил, что не продаст страну
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Wolfgang Rattay/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский в рамках обсуждения с США сделки о предоставлении Вашингтону доступа к редкоземельным ресурсам Украины заявлял, что не намерен «продавать государство». Слова Зеленского приводит американская газета The Wall Street Journal.

В материале WSJ отмечается, что глава минфина США Скотт Бессент при встрече с Зеленским в Киеве «подвинул бумагу», требуя, чтобы тот ее подписал. Зеленский быстро взглянул и сказал, что обсудит это со своей командой. «Затем Бессент подвинул бумагу ближе к Зеленскому», — пишет газета.

Зеленский охарактеризовал первоначальное предложение администрации Трампа как требование предоставить ему часть природных ресурсов Украины без каких-либо гарантий безопасности взамен, пишет издание.

«Это несерьезный разговор… Я не могу продавать наше государство», — приводит WSJ слова Зеленского.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова представителя Совета национальной безопасности США Брайана Хьюза о том, что редкоземельные металлы и полезные ископаемые Украины нужны Вашингтону, чтобы возместить затраты на поддержку Киева.

По ее словам, «цену блюд нужно уточнять до того, как вы их съели».

В феврале президент США Дональд Трамп предложил Украине сделку, в рамках которой Украина должна была предоставить США доступ к 50% своих запасов редкоземельных металлов. Эти металлы включают 17 элементов, таких как скандий, иттрий, лантан и другие. В обмен на это Соединенные Штаты обещали предоставить гарантии безопасности для Украины. В итоге Зеленский отказался подписывать договор по полезным ископаемым, и Украина предложила США свои условия для соглашения о добыче полезных ископаемых. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее госсекретарь США обвинил Зеленского во лжи о соглашении с США.

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