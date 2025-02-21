Швеция расследует еще одно повреждение подводного кабеля в Балтийском море. Об этом заявил премьер Швеции Ульф Кристерссон, передает Reuters.

«Я был проинформирован о сообщениях СМИ о возможном новом обрыве кабеля в Балтийском море», - отметил он.

Как сообщила береговая охрана Швеции, власти страны направили судно к месту предполагаемого повреждения кабеля к востоку от острова Готланд. По данным охраны, инцидент, предположительно, мог произойти в исключительной экономической зоне Швеции.

В Службе внешней разведки (СВР) России заявляли ранее, что спецслужбы Украины при содействии западных кураторов готовятся осуществить серию резонансных антироссийских провокаций.

В ведомстве сообщали, что украинские спецслужбы могут взорвать иностранное судно в акватории Балтики, чтобы обвинить Россию. В СВР считают, что акция подтолкнет НАТО к решению закрыть РФ выход в Балтийское море.

10 февраля издание Politico сообщило, что страны Европы ведут закулисные переговоры о масштабных захватах танкеров в Балтийском море, которые везут российскую нефть.

Ранее Патрушев обвинил Запад в намерении прикрыть для России доступ к Балтике и Черному морю.