Великобритания вместе с союзниками по НАТО под видом поддержки пытаются «оккупировать» Украину для долгосрочного противостояния с Российской Федерацией и превращения Черного и Балтийского морей во внутреннюю акваторию альянса. Такое мнение высказал помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев в интервью Aif.ru.

Патрушев уверен, что Британия пытается навязать странам Европы изменения законодательства, предполагающие арест российских судов в Балтике при малейшем подозрении в том, что гипотетически эти корабли якобы могут нанести ущерб природе и морской инфраструктуре.

Запад на протяжении длительного времени искал поводы вытеснить Россию из Балтики, но, не найдя их, решил придумать мотивы для осуществления пиратских захватов российских судов. Россия тщательно отслеживает эти действия недружественных стран и готовит контрмеры, подчеркнул Патрушев.

Глава Морской коллегии добавил, что лишить Россию морских выходов к Западу, от Черного моря и Балтики, было заветной мечтой Великобритания еще с XVIII века, иногда королевство пыталось действовать силой оружия, например, как это было во времена Крымской войны (1853—1856 годы).

17 февраля европейские лидеры собрались в Париже, чтобы обсудить увеличение расходов на оборону. При этом политики разошлись во мнениях относительно отправки миротворцев на Украину в рамках возможного мирного соглашения. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее премьер Великобритании Кир Стармер назвал условие для размещения иностранных войск на Украине.