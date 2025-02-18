Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Патрушев обвинил Запад в намерении прикрыть для России доступ к Балтике и Черному морю

Патрушев: Запад хочет превратить Черное море и Балтику в акватории НАТО
close
Efrem Lukatsky/AP

Великобритания вместе с союзниками по НАТО под видом поддержки пытаются «оккупировать» Украину для долгосрочного противостояния с Российской Федерацией и превращения Черного и Балтийского морей во внутреннюю акваторию альянса. Такое мнение высказал помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев в интервью Aif.ru.

Патрушев уверен, что Британия пытается навязать странам Европы изменения законодательства, предполагающие арест российских судов в Балтике при малейшем подозрении в том, что гипотетически эти корабли якобы могут нанести ущерб природе и морской инфраструктуре.

Запад на протяжении длительного времени искал поводы вытеснить Россию из Балтики, но, не найдя их, решил придумать мотивы для осуществления пиратских захватов российских судов. Россия тщательно отслеживает эти действия недружественных стран и готовит контрмеры, подчеркнул Патрушев.

Глава Морской коллегии добавил, что лишить Россию морских выходов к Западу, от Черного моря и Балтики, было заветной мечтой Великобритания еще с XVIII века, иногда королевство пыталось действовать силой оружия, например, как это было во времена Крымской войны (1853—1856 годы).

17 февраля европейские лидеры собрались в Париже, чтобы обсудить увеличение расходов на оборону. При этом политики разошлись во мнениях относительно отправки миротворцев на Украину в рамках возможного мирного соглашения. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее премьер Великобритании Кир Стармер назвал условие для размещения иностранных войск на Украине.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами