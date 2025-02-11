В СВР заявили о подготовке провокаций украинскими спецслужбами

Спецслужбы Украины при содействии западных кураторов готовятся осуществить серию резонансных антироссийских провокаций. Об этом заявили в Службе внешней разведки (СВР) России, передает РИА Новости.

В ведомстве утверждают, что украинские спецслужбы могут взорвать иностранное судно в акватории Балтики, чтобы обвинить Россию. В СВР считают, что акция подтолкнет НАТО к решению закрыть РФ выход в Балтийское море.

Кроме того, по данным российских спецслужб, Киев вместе с европейскими партнерами готовит нападения на представителей российской несистемной оппозиции и бежавших от закона предпринимателей, проживающих за рубежом.

10 февраля издание Politico сообщило, что страны Европы ведут закулисные переговоры о масштабных захватах танкеров в Балтийском море, которые везут российскую нефть.

6 февраля председатель Морской коллегии Николай Патрушев рассказал о попытках НАТО блокировать Россию в балтийском регионе. По его словам, «координируемые англосаксами действия» НАТО на Балтике, в Финском заливе «представляют собой попытки блокады России, в том числе с целью парализовать работу» портов в Ленинградской и Калининградской областях.

Ранее дипломат РФ рассказал, как Россия будет противостоять НАТО на Балтике.