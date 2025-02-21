Украина выдвинула свое условие для подписания соглашения по ресурсам с США

Подоляк: Киев хочет на уровне президентов подписать соглашение с США по ресурсам

Соглашение о редкоземельных ресурсах между Украиной и США нужно подписывать на уровне глав государств, документ должен быть подписан президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом в эфире украинского телемарафона заявил советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк.

«После этого (юридической подготовки к подписанию документа. – прим. ред.), на мой взгляд, если мы говорим про юридическую практику, подписание такого договора может быть на уровне президент – президент», — подчеркнул он, отметив невозможность подписания соглашения с министром финансов США Скоттом Бессантом.

До этого американская газета The Wall Street Journal писала, что Зеленский в рамках обсуждения с США сделки о предоставлении Вашингтону доступа к редкоземельным ресурсам Украины заявлял, что не намерен «продавать государство».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова представителя Совета национальной безопасности США Брайана Хьюза о том, что редкоземельные металлы и полезные ископаемые Украины нужны Вашингтону, чтобы возместить затраты на поддержку Киева.

По ее словам, «цену блюд нужно уточнять до того, как вы их съели».

Ранее госсекретарь США обвинил Зеленского во лжи о соглашении с США.