Соединенным Штатам следует направить подразделения своей армии на территорию Украины для «поддержания мира», заявила в интервью журналу Time глава датского правительства Метте Фредериксен.

«По моему мнению, да. Я думаю, это должна быть Америка, и это должна быть статья 5 [устава НАТО], прямо или косвенно», — сказала политик, отвечая на вопрос, должен ли Вашингтон направить свои войска на Украину.

Фредериксен считает, что положения 5-й статьи о помощи стране — члену НАТО, подвергшейся нападению, можно будет применить, как только Москва «сделает хоть один шаг», чтобы нарушить договоренности.

На днях газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники писала, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер на следующей неделе планирует встретиться в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом и представить ему план по размещению на Украине до 30 тыс. европейских военнослужащих. Соответствующий план разработан Великобританией и Францией.

В задачи европейского военного контингента на Украине, как говорится в статье, будет входить так называемый технический мониторинг.

В Кремле заявили, что для России неприемлемо размещение иностранных войск на Украине.

До этого агентство Associated Press заявило, что президент России Владимир Путин как никогда близок к недопущению членства Украины в НАТО, что было заявлено одной из целей специальной военной операции, на фоне переговоров между Москвой и Вашингтоном в Эр-Рияде.

Ранее Макрон заявил, что не намерен отправлять войска на Украину.