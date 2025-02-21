Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Дании заявили, что США должны направить войска на Украину

Премьер Дании Фредериксен призвала США направить свои войска на Украину
close
Ritzau Scanpix/Liselotte Sabroe/Reuters

Соединенным Штатам следует направить подразделения своей армии на территорию Украины для «поддержания мира», заявила в интервью журналу Time глава датского правительства Метте Фредериксен.

«По моему мнению, да. Я думаю, это должна быть Америка, и это должна быть статья 5 [устава НАТО], прямо или косвенно», — сказала политик, отвечая на вопрос, должен ли Вашингтон направить свои войска на Украину.

Фредериксен считает, что положения 5-й статьи о помощи стране — члену НАТО, подвергшейся нападению, можно будет применить, как только Москва «сделает хоть один шаг», чтобы нарушить договоренности.

На днях газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники писала, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер на следующей неделе планирует встретиться в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом и представить ему план по размещению на Украине до 30 тыс. европейских военнослужащих. Соответствующий план разработан Великобританией и Францией.

В задачи европейского военного контингента на Украине, как говорится в статье, будет входить так называемый технический мониторинг.

В Кремле заявили, что для России неприемлемо размещение иностранных войск на Украине.

До этого агентство Associated Press заявило, что президент России Владимир Путин как никогда близок к недопущению членства Украины в НАТО, что было заявлено одной из целей специальной военной операции, на фоне переговоров между Москвой и Вашингтоном в Эр-Рияде.

Ранее Макрон заявил, что не намерен отправлять войска на Украину.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами