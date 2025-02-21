Пасынок главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского Иван проедет с флагом России на акцию в честь Дня защитника Отечества в Сиднее. Об этом он рассказал в интервью aif.ru.

«Мы планируем проводить все новые и новые акции. Следующий пробег будет к 23 февраля. Конечно, местные власти пытаются все это ограничивать. На прошлую акцию 9 мая собралось огромное количество полицейских», — сказал Иван Сырский.

Он добавил, что на пророссийских демонстрациях местная полиция запрещает поднимать флаги через люки на крыше авто. Однако во время других акций за подобные действия к участникам обычно нет претензий.

До этого Иван рассказывал об угрозах в свой адрес за пророссийскую позицию. По словам Ивана, из-за этого ему пришлось пережить нападки и даже угрозы жизни и здоровью от большого числа друзей. Кроме того, его отчим никогда не считал себя украинцем, заверил он.

Ранее пасынок Сырского рассказал, какая судьба может ожидать главкома ВСУ.