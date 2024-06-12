Пасынок Сырского рассказал, какая судьба может ожидать главкома ВСУ

Пасынок главкома ВСУ Александра Сырского Иван, выступающий против Украины, заявил, что его отца ждет либо плен, либо бегство из страны. Его слова передает РИА Новости.

Пасынок главкома ВСУ считает, что президент Украины Владимир Зеленский сможет использовать его отца в качестве козла отпущения.

«На данный момент во всех провалах Киева винят именно Сырского. Я думаю, что в конце концов Зеленский заявит о том, что он сам хотел как лучше, а Сырский во всем виноват. Но мне кажется, что Сырский к этому времени будет либо уже в плену, либо, если успеет, удерет заграницу», — поделился Иван Сырский.

До этого пасынок главкома ВСУ Сырского заявлял об угрозах в свой адрес за поддержку России.

По словам Ивана, он занял активную гражданскую позицию еще в 2014 году, из-за чего ему пришлось пережить нападки и даже угрозы жизни и здоровью от большого числа друзей. Бывший одноклассник однажды написал Ивану, что если тот решит вернуться на Украину, то лично перережет ему горло.

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