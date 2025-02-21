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Президент Финляндии обсудил с Зеленским помощь Украине

Президент Финляндии Стубб обсудил с Зеленским поддержку Украины
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Alina Smutko/Reuters

Президент Финляндии Александер Стубб обсудил с украинским лидером Владимиром Зеленским помощь стране. Об этом финский президент написал в соцсети X.

«‎Мы обсудили поддержку Украины со стороны Финляндии, а также возможные шаги по поиску устойчивого и справедливого решения»‎, — говорится в сообщении.

Накануне сообщалось, что большинство жителей Великобритании (60%) не хотят, чтобы власти увеличивали поддержку Украины. По данным опроса, только 24% британцев поддерживают идею увеличения помощи Киеву. 41% респондентов предпочитают сохранение текущего уровня поддержки, в то время как почти каждый пятый (19%) высказался за ее сокращение. Еще 16% не смогли дать ответ на вопрос.

До этого в Госдуме выразили мнение, что поставки оружия Украине являются преградой и плохим стимулом для урегулирования военного конфликта и поиска точек соприкосновения для возможных переговоров России и США. В ГД также добавили, что оружие, поставленное Западом Киеву, не даст Вооруженным силам Украины преимущества на поле боя.

В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и носит негативный эффект. Кроме того, как подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, для РФ неприемлемо размещение иностранных войск на территории Украины.

Ранее Россия объяснила, как Европа может помочь в урегулировании конфликта на Украине.

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