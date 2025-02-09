В Совфеде прокомментировали возможность выхода США из ООН

Несмотря на выход США из Совета Организации Объединенных Наций (ООН) по правам человека, из ООН Вашингтон выходить не станет. Об этом заявил сенатор Совета Федерации России Владимир Джабаров в своем Telegram-канале.
По его мнению, Трампу не дадут вывести США из ООН, ведь Вашингтон удачно использует местоположение штаб-квартиры международной организации в политических целях.
Джабаров считает, что Иосиф Сталин, руководя Советским Союзом, допустил ошибку, пойдя навстречу президенту США Франклину Рузвельту, который в рамках Ялтинской конференции предложил разместить штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке.
Сенатор подчеркнул, что сегодня Вашингтон различными способами оказывает давление на другие государства. Например, блокирует визы сотрудников ООН из России и других неугодных стран.
4 февраля президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе страны из Совета ООН по правам человека (СПЧ ООН).
Согласно данному документу, Соединенные Штаты также вышли из Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).
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