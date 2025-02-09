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В Совфеде прокомментировали возможность выхода США из ООН

Джабаров: США не станут выходить из ООН, Вашингтону это не выгодно
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Нина Зотина/РИА Новости

Несмотря на выход США из Совета Организации Объединенных Наций (ООН) по правам человека, из ООН Вашингтон выходить не станет. Об этом заявил сенатор Совета Федерации России Владимир Джабаров в своем Telegram-канале.

По его мнению, Трампу не дадут вывести США из ООН, ведь Вашингтон удачно использует местоположение штаб-квартиры международной организации в политических целях.

Джабаров считает, что Иосиф Сталин, руководя Советским Союзом, допустил ошибку, пойдя навстречу президенту США Франклину Рузвельту, который в рамках Ялтинской конференции предложил разместить штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке.

Сенатор подчеркнул, что сегодня Вашингтон различными способами оказывает давление на другие государства. Например, блокирует визы сотрудников ООН из России и других неугодных стран.

4 февраля президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе страны из Совета ООН по правам человека (СПЧ ООН).

Согласно данному документу, Соединенные Штаты также вышли из Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

Ранее Небензя рассказал, как США воспринимают ООН.

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