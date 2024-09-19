Небензя рассказал, как США воспринимают ООН

Постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя заявил, что США воспринимают Совет Безопасности всемирной организации и международную дипломатию как ненужную обузу. Его слова приводит ТАСС.

Он рассказал, что члены Совбеза должны добиться решения о прекращении огня в секторе Газа.

«Давить надо не столько на (палестинское радикальное движение, — «Газета.Ru») ХАМАС, сколько на наших американских коллег, по-прежнему воспринимающих Совет и в целом многостороннюю дипломатию как ненужную обузу», — отметил Небензя.

До этого Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию с требованием к Израилю покинуть территорию Палестины. От Израиля было потребовано исполнить положения заключения Международного суда ООН по оккупированным палестинским территориям и освободить их. Покинуть Палестину следует не позднее чем через год с момента одобрения документа.

Ранее Лавров заявил, что Ближний Восток оказался на грани большой войны.