В Раде подтвердили, что США прекратили продавать оружие Украине

Информация о том, что США перестали продавать оружие Украине, правдива. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

«Вчерашнее заявление Романа Костенко — абсолютно правдиво. Мне это подтверждают американские компании», — подчеркнул он.

До этого глава оборонного комитета Рады Роман Костенко заявлял, что США перестали продавать оружие Украине.

Бывший заместитель главы Генштаба Вооруженных сил Украины Игорь Романенко говорил в беседе с французской газетой Le Monde, что Украина без помощи Соединенных Штатов Америки продержится в конфликте с Россией не более шести месяцев. При этом он подчеркнул, что «Европа не может заменить американскую помощь». По данным издания, нынешних американских поставок хватит до середины лета или осени при условии их экономного использования. Le Monde подчеркнуло, что американская военная помощь Киеву имеет решающее значение для противовоздушной и противоракетной обороны Украины, состоящей в основном из систем Patriot.

Ранее США приостановили военную и экономическую помощь Украине.