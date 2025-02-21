СМИ: США передали новую версию соглашения о полезных ископаемых

Администрация президента США передала Украине «улучшенный» проект соглашения по добыче минералов в республике. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

По их словам, новый вариант соглашения «выглядит более вероятным к подписанию».

В публикации отмечается, что несколько помощников президента Украины Владимира Зеленского призвали его подписать новый документ, чтобы избежать дальнейшего столкновения с Белым домом.

Один из источников утверждает, что в новом варианте соглашения «произошло значительное улучшение», документ соответствует украинскому законодательству.

В феврале президент США Дональд Трамп предложил Украине сделку, в рамках которой Украина должна была предоставить США доступ к 50% своих запасов редкоземельных металлов. Эти металлы включают 17 элементов, таких как скандий, иттрий, лантан и другие. В обмен на это Соединенные Штаты обещали предоставить гарантии безопасности для Украины. В итоге Зеленский отказался подписывать договор по полезным ископаемым, и Украина предложила США свои условия для соглашения о добыче полезных ископаемых. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Белом доме рассказали, зачем США редкоземельные металлы с Украины.