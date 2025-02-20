Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США рассказали, какой метод используют для завершения конфликта на Украине

США используют «челночную дипломатию» для завершения конфликта на Украине
close
Emily Elconin/Reuters

Администрация Белого дома заявила об использовании стратегии «челночной дипломатии» для достижения урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что невозможность проведения прямых многосторонних переговоров вынуждает администрацию США проводить отдельные консультации с различными сторонами конфликта, включая украинскую. Уолтц подчеркнул, что этот подход, выбранный Вашингтоном, позволяет более эффективно продвигать процесс мирного урегулирования.

19 февраля Дональд Трамп обвинил Владимира Зеленского в желании продолжать конфликт ради финансовой выгоды. Глава Белого дома указал, что Зеленский является «диктатором без выборов». По его мнению, Украине необходимо провести выборы, чтобы Киев получил место за столом переговоров по урегулированию конфликта.

18 февраля в столице Саудовской Аравии прошла встреча Россия — США. Она была посвящена восстановлению сотрудничества по целому ряду экономических проектов, а также подготовке возможных контактов по украинскому урегулированию и организации встреч двух президентов. Позже Путин поблагодарил Саудовскую Аравию за организацию переговоров.

Ранее в США раскрыли, чего требует завершение конфликта на Украине.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами