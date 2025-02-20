США используют «челночную дипломатию» для завершения конфликта на Украине

Администрация Белого дома заявила об использовании стратегии «челночной дипломатии» для достижения урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что невозможность проведения прямых многосторонних переговоров вынуждает администрацию США проводить отдельные консультации с различными сторонами конфликта, включая украинскую. Уолтц подчеркнул, что этот подход, выбранный Вашингтоном, позволяет более эффективно продвигать процесс мирного урегулирования.

19 февраля Дональд Трамп обвинил Владимира Зеленского в желании продолжать конфликт ради финансовой выгоды. Глава Белого дома указал, что Зеленский является «диктатором без выборов». По его мнению, Украине необходимо провести выборы, чтобы Киев получил место за столом переговоров по урегулированию конфликта.

18 февраля в столице Саудовской Аравии прошла встреча Россия — США. Она была посвящена восстановлению сотрудничества по целому ряду экономических проектов, а также подготовке возможных контактов по украинскому урегулированию и организации встреч двух президентов. Позже Путин поблагодарил Саудовскую Аравию за организацию переговоров.

Ранее в США раскрыли, чего требует завершение конфликта на Украине.