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Володин заявил, что ушедшим из России компаниям будет непросто вернуться

Володин: иностранным компаниям будет непросто вернуться на российский рынок
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Владимир Федоренко/РИА Новости

Ушедшим из России иностранным компаниям будет непросто вернуться обратно. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

«Вернуться теперь на наш рынок будет непросто», — отметил он.

Спикер Госдумы обратил внимание на то, что освободившиеся ниши давно заняты российским бизнесом.

«Решения иностранных компаний об уходе из России возымели обратный эффект — убытки понесли они, а не мы», — подчеркнул Володин.

Незадолго до этого первый вице-премьер Денис Мантуров заявил, что на российский рынок будут принимать обратно только те иностранные бренды, в которых заинтересована сама РФ. На сегодняшний день в важнейших для российского технологического суверенитета отраслях абсолютный приоритет у отечественных производителей, а также производителей из ЕАЭС, добавил он.

В Минпромторге сообщили, что вопрос возвращения иностранных брендов на рынок России следует рассматривать в индивидуальном порядке, приоритетом являются интересы отечественных производителей, а также защита интересов внутреннего рынка. В министерстве подчеркнули, что стимулировать возвращение иностранных брендов на российский рынок не является целесообразным решением.

Ранее были раскрыты три главных условия возвращения западных компаний в Россию.

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