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Мантуров высказался о возможности возвращения иностранных брендов в Россию

Мантуров: в Россию могут вернуться те бренды, в которых она заинтересована
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Александр Астафьев/РИА Новости

На российский рынок будут принимать обратно только те иностранные бренды, в которых заинтересована сама РФ. Об этом заявил первый вице-премьер Денис Мантуров, передает РИА Новости.

«У нас за то время, пока один за другим формировались санкционные пакеты, серьезно эволюционировала система преференций в госзакупках, а также система мер поддержки», — отметил он.

Первый вице-премьер добавил, что на сегодняшний день в важнейших для российского технологического суверенитета отраслях абсолютный приоритет у отечественных производителей, а также производителей из ЕАЭС.

Мантуров также подчеркнул, что для ведения совместных проектов с иностранными брендами уже сформированы условия, касающиеся локализации, а также передачи технологий и контроля над проектами. Первый вице-премьер указал, что Россия не станет отступать от своих интересов и это та реальность, с которой «иностранным компаниям придется смириться».

Незадолго до этого в Минпромторге заявили, что вопрос возвращения иностранных брендов на рынок России следует рассматривать в индивидуальном порядке, приоритетом являются интересы отечественных производителей, а также защита интересов внутреннего рынка. В министерстве подчеркнули, что стимулировать возвращение иностранных брендов на российский рынок не является целесообразным решением.

Ранее в Минпромторге заявили, что иностранным компаниям придется платить за поведение.

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