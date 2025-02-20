Захарова раскрыла планы Лаврова после СМИД G20 в ЮАР

Захарова: после СМИД G20 Лавров посетит еще несколько стран

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) Группы двадцати (G20) в Йоханнесбурге посетит нескольких стран. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает телеканал НТВ.

«После ЮАР запланирован еще один вояж, который состоит из посещения нескольких стран, где полноценные переговоры», — сказала Захарова.

Официальный представитель МИД отметила, что у главы ведомства по-настоящему феноменальный график мероприятий.

20 февраля Лавров обсудил украинское урегулирование с главой МИД Китая Ван И. Стороны обменялись мнениями по глобальной и региональной проблематике, включая вопросы евразийской безопасности, ситуацию на Ближнем Востоке, Азиатско-Тихоокеанском регионе и отношения с США. Также Лавров и глава МИД Китая Ван И договорились провести переговоры в Москве.

Ранее Лавров заявил о попытках вбить клин между Москвой и Пекином.