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Зеленский после встречи с Келлогом заявил, что готов на соглашение с США

Зеленский после встречи с Келлогом: Украина готова к соглашению по инвестициям
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Geert Vanden Wijngaert/AP

Украина готова к соглашению с США «по инвестициям и безопасности». Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский после встречи со спецпредставителем президента США Дональда Трампа Китом Келлогом в Киеве, передает «РБК-Украина».

«Подробно обсудили ситуацию на поле боя и то, как вернуть всех наших пленных, а также действенные гарантии безопасности… Украина готова к соглашению с президентом США по инвестициям и безопасности», - отметил он.

Как пишет «РБК-Украина», Украина, по словам Зеленского после его встречи со спецпосланником США, готова к «сильному» соглашению с Трампом по инвестициям и безопасности.

20 февраля Зеленский провел встречу с Келлогом.

Сообщалось, что после встречи должна была состояться пресс-конференция, однако по желанию американской стороны ее отменили.

18 февраля помощник президента России Юрий Ушаков по итогам встреч с американцами в Эр-Рияде сообщил, что Кит Келлог будет вести переговоры с Киевом и странами Европы для решения конфликта на Украине, в то время как для общения с РФ Вашингтон назначит отдельного представителя.

Ранее в Белом доме заявили, что Запад не имел шансов победить в конфликте на Украине.

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