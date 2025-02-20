В Белом доме заявили, что Запад не имел шансов победить в конфликте на Украине

Вэнс: у Запада и Украины не было ни малейших шансов победить в конфликте

Вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил мнение об изначально отсутствующих шансах у Украины и стран Запада на победу в текущем конфликте. Об этом сообщает ТАСС.

Сегодня агентство Bloomberg написало, что ухудшение отношений США с Украиной на фоне стратегии президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта ставит под сомнение способность Киева продолжать боевые действия.

В своем заявлении 18 февраля Владимир Зеленский опроверг возможность военной победы для любой из воюющих сторон в украинском конфликте. Президент Украины подчеркнул необходимость дипломатического урегулирования, оставив при этом открытым вопрос об условиях «справедливого мира», достижение которого, по его словам, является единственной целесообразной альтернативой продолжению конфликта.

До этого спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог высказал мнение, что традиционной победы в конфликте на Украине не будет. По его словам, Украина старательно боролась с противником, но победы одержать ей не суждено.

Ранее Келлог заявил, что России придется уступить территории для мира на Украине.