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Ушаков заявил о назначении США Келлога членом переговорной группы по Украине

Ушаков: Келлог будет представлять США только в диалоге с Киевом и ЕС
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Специальный представитель США по Украине Кит Келлог будет вести переговоры с Киевом и европейскими странами для решения конфликта на Украине, в то время как для общения с Россией Вашингтон назначит отдельного представителя, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков в интервью ведущему программы «60 минут» Евгению Попову по итогам встреч в Эр-Рияде.

«По Украине уже назначен посланник, господин Келлог, который будет взаимодействовать с украинской стороной и европейцами. Для российско-американского диалога будет выделен специальный человек или группа представителей. Нам предоставят эту информацию, мы проинформируем президента, который назначит наших представителей для участия в двусторонних переговорах с США», — отметил Ушаков.

18 февраля глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на встрече с Китом Келлогом заявила о желании Европейского союза работать с США по обеспечению мира на Украине и гарантий безопасности Киева.

Днем ранее Келлог заявил, что никто не будет навязывать Владимиру Зеленскому мирное соглашение с Россией.

Ранее Сергей Лавров заявил о заинтересованности РФ и США в снятии барьеров в экономике.

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