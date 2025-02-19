Губернатор заявил о ликвидации последствий атаки дронов на Сызранский НПЗ

Последствия атаки беспилотников ВСУ на Сызранский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Самарской области ликвидированы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Федорищев.

«Ситуация на Сызранском НПЗ — на контроле. Последствия атаки ликвидированы», — написал он.

По словам главы региона, в результате происшествия никто не пострадал.

Об атаке на Сызранский НПЗ ночью сообщал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Он отмечал, что на предприятии была организована работа экстренных и оперативных служб. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Очевидец запечатлел возгорание на Сызранском нефтеперерабатывающем заводе после атаки украинских беспилотников. По словам журналистов, жители слышали не менее двух взрывов во время налета.

Ранее у ВСУ появились БПЛА, способные долететь до Сибири.