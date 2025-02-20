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Министр обороны Польши ответил на вопрос о войне с Россией

Глава МО Польши Косиняк-Камыш: страна не планирует нападать на Россию
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Artur Widak/Global Look Press

Польша не намерена нападать на Россию и Белоруссию. Об этом в беседе с журналистами заявил глава минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, его слова приводит РИА Новости.

«Наше главное задание — это сдерживать и защищать… Чтобы никому никогда не было выгодно атаковать Польшу. Мы не хотим войн и не хотим никого атаковать», — подчеркнул он.

По словам главы польского военного ведомства, НАТО является является оборонным союзом и не имеет никаких намерений «нападать» на кого-либо.

До этого Косиняк-Камыш заявлял, что страны НАТО выясняют, какое количество солдат могут направить на Украину.

В свою очередь заместитель главы МИД РФ Александр Грушко заявлял, что российская сторона категорически отрицательно относится к перспективе появления европейских войск на украинской территории.

Ранее Бербок пообещала, что Запад не будет участвовать в «горячей фазе» конфликта на Украине.

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