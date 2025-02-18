Бербок: ни один солдат ЕС не будет участвовать в горячей фазе кризиса на Украине

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок пообещала, что «ни один солдат» стран Запада не будет отправлен на Украину для участия в «горячей фазе» конфликта. Ее слова передает телеканал ZDF.

Она в очередной раз заметила, что обсуждение ввода миротворческих сил на Украину является преждевременным. Министр описала дискуссию в Германии по отправке солдат на территорию республики как «истинно немецкую дискуссию, которая сейчас делает 48-й шаг перед первым шагом».

В то же время Бербок заметила, что поддержание мира – это «европейская задача», и никакие решения не могут приниматься без участия Европы.

Накануне бывший советник экс-премьера Великобритании Дэвида Кэмерона Питер Риккетс заявил, что следует осторожно относиться к перспективе отправки миротворцев на территорию Украины, поскольку в итоге это может означать, что «британские солдаты будут воевать с русскими». Необходимо «очень четко» разъяснить, какую роль будут играть британские войска и что произойдет, если соглашение о прекращении огня будет нарушено, указал Риккетс.

Ранее в Совфеде обвинили Макрона в желании развязать третью мировую войну на Украине.