В МИД РФ оценили возможность появления европейских войск на Украине

Российская сторона категорически отрицательно относится к перспективе появления европейских войск на украинской территории. Об этом журналистам заявил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко, передает РИА Новости.

«Отрицательно. Под какой бы личиной они бы там ни появились, это шаг эскалации, а не деэскалации», — заявил он.

До этого премьер-министр Италии Джорджа Мелони усомнилась в целесообразности и необходимости отправки европейского военного контингента на Украину для миротворческой миссии. По ее словам, отправка войск – «самый сложный и наименее эффективный» способ обеспечить мир на территории республики.

17 февраля европейские лидеры собрались в Париже, чтобы обсудить увеличение расходов на оборону. При этом политики разошлись во мнениях относительно отправки миротворцев на Украину в рамках возможного мирного соглашения. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Бербок пообещала, что Запад не будет участвовать в «горячей фазе» конфликта на Украине.