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Генсек НАТО заявил о необходимости прочных гарантий безопасности для Украины

Генсек НАТО Рютте: необходимы прочные гарантии безопасности для Украины
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Wolfgang Rattay/Reuters

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что для достижения «прочного мира» на Украине потребуются надежные гарантии безопасности. Его слова приводит Reuters.

Также он заявил, что все стороны хотят прекратить конфликт на Украине.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что провел содержательные переговоры с генсеком НАТО Марком Рютте. Зеленский выразил благодарность генсеку альянса за визит и поддержку. Также политик сообщил, что поделился с Рютте деталями своей встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которой были проведены обсуждения роли Турции в предоставлении гарантий безопасности Украине.

17 февраля Рютте заявлял, что лидеры европейских стран на экстренном саммите в Париже продемонстрировали готовность взять на себя вопрос предоставления гарантий безопасности для Украины. При этом других официальных заявлений на этот счет не делалось.

Ранее в НАТО заявили о критической нехватке боеприпасов в Европе.

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Переговоры о мире на Украине
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