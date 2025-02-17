Генсек НАТО раскрыл, кто готов предоставить гарантии безопасности для Украины

Лидеры европейских стран на экстренном саммите в Париже продемонстрировали готовность взять на себя вопрос предоставления гарантий безопасности для Украины. Об этом заявил в социальной сети X генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

«Готовы и желают. Таков мой вывод из сегодняшней встречи в Париже. Европа готова и желает активизироваться. Лидировать в предоставлении гарантий безопасности для Украины», — написал он.

17 февраля по итогам саммита в Париже глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что мир на Украине должен сопровождаться надежными гарантиями безопасности.

В понедельник президент Украины Владимир Зеленский сказал, что в качестве гарантий безопасности от союзников Киеву нужны большое количество ракет, сильная армия, вступление в Евросоюз и договоренности о защите наподобие тех, которые имеет Израиль.

До этого президент США Дональд Трамп предложил Украине сделку, в рамках которой она должна была предоставить Соединенным Штатам доступ к 50% своих запасов редкоземельных металлов. В обмен на это Вашингтон обещал гарантии безопасности для Украины. Белый дом разъяснил, что такая договоренность должна компенсировать расходы Вашингтона на помощь Киеву. В итоге Зеленский отказался подписывать договор по ископаемым.

Ранее в США представили вероятные гарантии безопасности для РФ и Украины.