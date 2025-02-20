Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Бразилии заявили, что готовы разместить миротворцев на Украине, но не направлять войска

Лула да Силва: Бразилия готова разместить миротворцев на Украине
close
Adriano Machado/Reuters

Бразилия не намерена направлять вооруженные силы на Украину, однако готова разместить миротворческий контингент по окончании боевых действий. Об этом заявил президент Луис Инасиу Лула да Силва на пресс-конференции с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру, бразильского лидера цитирует ТАСС.

«Бразилия не отправит войска. Бразилия отправит только миротворческую миссию для переговоров о мире»‎, — сказал Лула да Силва.

По его словам, Бразилия намерена продолжать содействовать разрешению украинского конфликта путем переговоров. Лидер республики заявил, что Бразилия боролась за мир в течение двух лет и не изменит свою позицию.

18 февраля В США заявили, что в европейские страны должны послать силы на Украину, чтобы «не быть лохами» на фоне начавшихся мирных переговоров по урегулированию украинского конфликта.

Как пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на экс-посла США в Польше Дэниела Фрида, Великобритания и Швеция заявили, что были бы готовы разместить свои войска на Украине для обеспечения возможного мирного урегулирования. Фрид сообщил, что такой подход стран ЕС «мог бы сработать», если бы европейские войска были укреплены материально-техническим обеспечением, связью и авиацией США, которые могли бы быть задействованы в случае «угрозы» европейским силам на Украине.

17 февраля европейские лидеры собрались в Париже, чтобы обсудить увеличение расходов на оборону. При этом политики разошлись во мнениях относительно отправки миротворцев на Украину в рамках возможного мирного соглашения. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Германии поддержали отправку войск на Украину.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами