В Бразилии заявили, что готовы разместить миротворцев на Украине, но не направлять войска

Бразилия не намерена направлять вооруженные силы на Украину, однако готова разместить миротворческий контингент по окончании боевых действий. Об этом заявил президент Луис Инасиу Лула да Силва на пресс-конференции с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру, бразильского лидера цитирует ТАСС.

«Бразилия не отправит войска. Бразилия отправит только миротворческую миссию для переговоров о мире»‎, — сказал Лула да Силва.

По его словам, Бразилия намерена продолжать содействовать разрешению украинского конфликта путем переговоров. Лидер республики заявил, что Бразилия боролась за мир в течение двух лет и не изменит свою позицию.

18 февраля В США заявили, что в европейские страны должны послать силы на Украину, чтобы «не быть лохами» на фоне начавшихся мирных переговоров по урегулированию украинского конфликта.

Как пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на экс-посла США в Польше Дэниела Фрида, Великобритания и Швеция заявили, что были бы готовы разместить свои войска на Украине для обеспечения возможного мирного урегулирования. Фрид сообщил, что такой подход стран ЕС «мог бы сработать», если бы европейские войска были укреплены материально-техническим обеспечением, связью и авиацией США, которые могли бы быть задействованы в случае «угрозы» европейским силам на Украине.

17 февраля европейские лидеры собрались в Париже, чтобы обсудить увеличение расходов на оборону. При этом политики разошлись во мнениях относительно отправки миротворцев на Украину в рамках возможного мирного соглашения. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Германии поддержали отправку войск на Украину.