В Германии поддержали отправку войск на Украину

Германии следует смириться с необходимостью отправки своих войск на Украину после урегулирования конфликта и подписания мирного соглашения. Об этом заявил экс-глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль в интервью Tagesspiegel.

По его словам, если президент Украины Владимир Зеленский согласится на прекращение огня, при котором часть территории республики перейдет к России, он должен по меньшей мере получить гарантии безопасности.

Отвечая на вопрос журналиста, считает ли Габриэль отправку войск на Украину допустимой, он отметил, что «не понимает, что тут обсуждать».

Дипломат высказал мнение, что без размещения европейских военных невозможно будет создать тот потенциал сдерживания, который необходим Украине. Тех, кто не желает принять такой исход событий, экс-министр обвинил в нежелании достичь мира.

17 февраля европейские лидеры собрались в Париже, чтобы обсудить увеличение расходов на оборону. При этом политики разошлись во мнениях относительно отправки миротворцев на Украину в рамках возможного мирного соглашения. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее премьер Великобритании Кир Стармер назвал условие для размещения иностранных войск на Украине.