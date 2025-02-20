Ухудшение отношений США с Украиной на фоне стратегии президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта ставит под сомнение способность Киева продолжать боевые действия. Об этом пишет агентство Bloomberg.

«Открытый разрыв отношений с лидером страны, которая была самым важным союзником (украинского лидера Владимира. – прим. ред.) Зеленского (США. – прим. ред.), ставит под сомнение способность Украины продолжать борьбу», — говорится в сообщении издания.

Президент США отказался от многолетней поддержки Украины со стороны Америки и готовится встретиться с Путиным уже в феврале, чтобы договориться о соглашении по прекращению конфликта, напоминает агентство.

Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что подписание мирного договора с Украиной возможно исключительно с легитимными представителями украинской власти, в частности с председателем Верховной рады.

Срок должностных полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в прошлом году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Сам Зеленский заявлял, что выборы главы государства «несвоевременны» в текущих условиях.

Ранее сообщалось, что США готовы пойти на открытый шантаж, чтобы избавиться от Зеленского.